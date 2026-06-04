Владимир Якушев: предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса "Единая Россия" предлагает учесть позицию бизнеса по НДС

Москва4 июн Вести.Изменить подход к уплате налога на добавленную стоимость для предпринимателей предложили в партии "Единая Россия". Секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил, что эта тема очень востребована во время встреч с избирателями и вошла в Новую народную программу, сообщается в официальном канале партии в мессенджере МАХ.

Сегодня, формируя Народную программу, мы фиксируем большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса на данную тему. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики приводятся в сообщении слова Якушева

В "Единой России" считают, что необходимо учесть позицию предпринимательского сообщества по вопросам налогообложения.