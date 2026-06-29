В Госдуме предложили поднять порог освобождения от НДС до 9,5 млн рублей

В Госдуме предложили поднять порог выручки для освобождения от НДС В Госдуме предложили поднять порог освобождения от НДС до 9,5 млн рублей

Москва29 июн Вести.Порог выручки малого бизнеса для освобождения от уплаты НДС необходимо поднять до 9,5 млн рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

По ее словам, партия запустила проект "Новая помощь бизнесу", где специалисты в разных областях консультируют предпринимателей по вопросам работы с налоговой службой, таможней и судебными инстанциями. Также она считает, что необходим ряд законодательных решений.

Необходимо все-таки вести речь о том, чтобы поднять порог выручки для освобождения от НДС кратно, поскольку инфляция … все-таки растет. И те пороги, которые существуют, те пределы, которые установлены, … уже потеряли реальное экономическое значение. Поэтому мы предлагаем увеличить [порог выручки] с 2 млн до 9,5 млн рублей за три последовательных календарных месяца заявила депутат

Также "Новые люди" предлагают индексацию имущественного вычета и вычетов при продаже имущества, так как "эти цифры давно не пересматривались".

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о сохранении в 2027-2029 годах порога выручки малого бизнеса на уровне 20 миллионов рублей в год.