Москва29 июн Вести.Увеличение лимита доходов самозанятых граждан до пяти миллионов рублей позволит людям планировать свое будущее и развивать свое дело. Соответствующий законопроект в интервью ИС "Вести" прокомментировала заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Сардана Авксентьева.

По ее словам, отношение к малому и среднему бизнесу должно быть таким же, как и к любимой корове.

Когда была мэром своего родного города Якутска, я говорила о том, что это как любимая корова: или один раз забить и получить много мяса, или все-таки ухаживать должным образом для того, чтоб получать молоко, масло и все остальное отметила депутат

Также предлагается сделать бессрочным специальный налоговый режим для самозанятых граждан, чтобы поднять уверенность у российских предпринимателей, добавила Авксентьева.

Ранее депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект об увеличении лимита дохода самозанятых до пяти миллионов рублей. Предлагается внести изменения в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Сейчас лимит доходов для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей.