Фракция "Новые люди" предложила увеличить лимит дохода самозанятых до 4 млн руб.

В ГД предложили увеличить лимит дохода самозанятых до 4 млн рублей Фракция "Новые люди" предложила увеличить лимит дохода самозанятых до 4 млн руб.

Москва3 июн Вести.Фракция "Новые люди" в Госдуме во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложила повысить годовой лимит дохода для самозанятых. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно публикации, планируется увеличить лимит с 2,4 до 4,3 миллиона рублей. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.

Изменения будут внесены в ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Как отмечается в пояснительной записке, эта мера поможет снизить риски ухода в теневой сектор, сохранить прозрачность расчетов и создать более гибкие условия для легально работающих граждан, чья выручка превышает текущий порог.

Ранее первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых граждан до 2035 года.