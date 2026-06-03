Москва3 июнВести.Фракция "Новые люди" в Госдуме во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложила повысить годовой лимит дохода для самозанятых. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно публикации, планируется увеличить лимит с 2,4 до 4,3 миллиона рублей. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.
Изменения будут внесены в ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Как отмечается в пояснительной записке, эта мера поможет снизить риски ухода в теневой сектор, сохранить прозрачность расчетов и создать более гибкие условия для легально работающих граждан, чья выручка превышает текущий порог.
Ранее первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых граждан до 2035 года.