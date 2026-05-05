Число самозанятых в России превысило 15 миллионов

В России число самозанятых возросло на четверть и превысило 15 миллионов Число самозанятых в России превысило 15 миллионов

Москва5 мая Вести.В России число самозанятых граждан за 2025 год выросло на 26,8% и составило свыше 15 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В публикации указывается, что в настоящее время зарегистрировано 15,427 миллиона​​​ самозанятых россиян.

Согласно данным на конец 2024 года, этот показатель был на уровне 12 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации обсуждаются возможные корректировки в режиме работы института самозанятых в России.