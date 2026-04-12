Москва12 апр Вести.Деятельность самозанятых в России необходимо внимательнее проанализировать. Об этом заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, согласно статистическим данным за прошлый год, 15 миллионов самозанятых граждан получили доход на три триллиона рублей, из-за чего в среднем каждый самозанятый получал по 15-16 тысяч рублей в месяц.

Может быть, мы зададим сами себе вопрос, а может быть, они не все получают эти деньги? Более того, тут же дается информация, что средняя зарплата [в России] 80 тысяч рублей. Как это соотносится? То есть у меня вопрос, на что живут эти люди? сказал Бабаков

Продолжая приводить данные статистики, депутат отметил, что больше половины самозанятых не проводили чеки и не совершали финансовых операций свыше 15 месяцев. Бабаков считает, что в связи с этим уровень безработицы в России может быть гораздо выше официальных статистических данных.

Пробитие чека – это доход, это налоги. Но если половина самозанятых за 15 месяцев не пробила чек, возникает вопрос, а на что они жили? Может быть, мы тогда не совсем внимательно их анализируем, чтобы так смело говорить, что у нас безработица на самом низком уровне. А что такое 8,5 миллионов человек? … Это в пять раз больше, чем те безработные, которые есть объяснил он

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации обсуждаются возможные корректировки в режиме работы института самозанятых в России.