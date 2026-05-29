"Единая Россия" выступила за сохранение и развитие господдержки для самозанятых

Москва29 мая Вести."Единая Россия" выступает за дальнейшее развитие мер господдержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП), а также за снижение бюрократической нагрузки на них. Об этом заявила координатор партпроекта "Предпринимательство", первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

По ее словам, которые приводит пресс-служба "Единой России", режим самозанятости должен работать и дальше. Более того, как отметила Когогина, его необходимо развивать.

Парламентарий отметила, что механизм необходимо развивать, поскольку с его помощью миллионы граждан реализовывают себя. Кроме того, механизм, о котором идет речь, создает новые возможности для бизнеса, экономики регионов и страны в целом.

Когогина назвала важным, в частности, снижение количества документов, которые необходимо оформлять для господдержки самозанятых.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее заявил, что пенсия у самозанятых может составить 50 тысяч рублей при ежегодных взносах на протяжении 30 лет. Он также добавил, что режим самозанятости не подразумевает обязательные отчисления в Соцфонд.