В IT-отрасли России за год стало на 20% больше специалистов

Москва27 мая Вести.Количество IT-специалистов в России за 2025 год увеличилось на 20% и достигло 1,869 млн человек. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко со ссылкой на результаты ежеквартального мониторинга IT-отрасли.

По данным аппарата, годом ранее в отрасли были заняты 1,554 млн специалистов.

IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость​​​.

Также выросла доля айтишников в общей численности населения – с 3,2% до 3,8%. В аппарате Григоренко отметили, что IT-отрасль продолжает усиливать влияние на экономику и рынок труда страны.

Среднегодовая заработная плата в IT-сфере составляет около 2,05 млн рублей, что соответствует примерно 171 тысячи рублей в месяц.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подсчитал пенсию IT-специалиста в России. По его словам, средняя пенсия работников IT-сферы может достигать почти 25 тысяч рублей.