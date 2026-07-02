В Госдуме предложили в 3 раза увеличить одну из социальных выплат Депутат от КПРФ Камнев предложил в 3 раза увеличить выплату по соцконтракту

Москва2 июл Вести.Текущий размер выплаты по соцконтракту в 350 тысяч рублей является недостаточным для запуска собственного бизнеса. Нужно поднять эту сумму до миллиона рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев.

В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что социальные контракты уже хорошо себя показали как мера поддержки. Однако условия программы необходимо адаптировать к современным реалиям.

КПРФ считает, что целесообразно увеличить выплаты. С 2026 года их могут получить в том числе участники СВО, многие из которых наверняка захотят реализоваться после службы как предприниматели. 350 тыс. рублей при существующих ценах для открытия своего дела явно мало. Предлагаем увеличить сумму до 1 млн рублей сказал Камнев

Он напомнил, что выплаты по соцконтракту можно направить не только на открытие своего дела. Эти средства также предназначены для профессионального обучения, открытия ИП, компенсации расходов на аренду или продвижение продукции.

Ранее были названы самые востребованные направления соцконтракта в 2025 году. Чаще всего участники программы направляли средства на открытие собственного бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства.