Москва23 апр Вести.Счетная палата проверила результативность программы социального контракта в 2025 году и подтвердила ее эффективность в борьбе с бедностью. Наиболее популярными направлениями у граждан стали открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и помощь в поиске работы. Об этом говорится в материалах Счетной палаты, передает РИА Новости.

Соцконтракт — это мера господдержки для малоимущих семей и граждан, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Человек заключает с органами соцзащиты договор и получает субсидию на строго определенные цели: трудоустройство, открытие своего дела или преодоление трудной жизненной ситуации. Программа действует с 2013 года, а с 2021 года распространена на все регионы России.

По предварительным данным, заключено более 230 тысяч соцконтрактов — на 16,6% больше, чем в 2024 году. Помощь получили свыше 650 тысяч малоимущих граждан (+19% к показателю прошлого года). 74,8% участников программы смогли увеличить свои доходы, а 44,4% — вышли за черту бедности.

В ведомстве отметили, что как и ранее, лидируют соцконтракты на открытие бизнеса (ИПД) и ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). В 2025 году доля ИПД выросла с 41,4% до 43,5%, ЛПХ — с 12% до 12,4%. В сумме эти два направления составили больше половины всех контрактов — 55,9% (133,6 тысячи). На втором месте по популярности — помощь в поиске работы. Однако ее доля снизилась с 35,2% в 2024 году до 32,8% в 2025-м.