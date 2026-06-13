Помощью по социальному контракту в новых регионах воспользовались 39% семей Голикова: 39% семей Донбасса и Новороссии пользуются соцконтрактом

Москва13 июн Вести.В Донбассе и Новороссии 39% семей пользуются мерой поддержки в виде социального контракта. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видео-конференц-связи.

Совещание посвящено вопросам развития Донбасса и Новороссии.

Также реализуем программу социального контракта. Сегодня социальным контрактом в исторических регионах пользуется 39% семей, которые имеют детей. И в текущем году у нас уже по вашему поручению социальный контракт без учета нуждаемости получают участники специальной военной операции заявила Голикова

Социальный контракт — это комплексная мера поддержки, которая позволяет наладить ситуацию в жизни конкретного человека или семьи. В рамках соцконтракта предусматривается возможность финансовой помощи на открытие собственного бизнеса или обучение, помощь в трудоустройстве, единоразовые и ежемесячные выплаты для выхода из затруднительного положения.

Президент РФ Владимир Путин на совещании в субботу отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено или построено 25 тысяч объектов.