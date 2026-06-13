Голикова назвала ДНР лидером по росту рождаемости среди новых регионов Голикова: ДНР является лидером по росту рождаемости среди новых регионов

Москва13 июн Вести.Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с участием президента, что Донецкая Народная Республика (ДНР) стала лидером по росту рождаемости среди новых регионов страны.

Совещание по видеосвязи с участием президента России Владимира Путина в субботу посвящено развитию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей​​​.

По словам Голиковой, реализуемые меры социальной поддержки постепенно приносят результаты. За последние три года в новых регионах фиксируется положительная динамика рождаемости.

За три года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут. Лидером здесь является Донецкая Народная Республика. За три года рост составил 14% отметила Голикова

Ранее Путин заявил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено или заново построено более 25 тысяч различных объектов, в том числе школ и больниц.