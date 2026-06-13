Голикова: около 46 тысяч врачей работают на территории Донбасса и Новороссии

Голикова: в Донбассе и Новороссии работают около 46 тыс. врачей Голикова: около 46 тысяч врачей работают на территории Донбасса и Новороссии

Москва13 июн Вести.Показатели по обеспечению новых регионов медицинскими кадрами пока не достигнуты, сейчас там работает около 46 тысяч врачей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она выступила с докладом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию Донбасса и Новороссии.

Мы пока не достигли тех показателей и не решили те задачи, которые перед собой вместе с историческими регионами ставим. 46 тыс. врачей сегодня работает на территориях новых регионов сказала она

Также вице-премьер сообщила, что Донецкая Народная Республика стала лидером по росту рождаемости среди новых регионов страны.