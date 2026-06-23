Дума приняла в I чтении проект о сохранении порога выручки для перехода на НДС

ГД приняла проект о сохранении порога выручки малого бизнеса для перехода на НДС Дума приняла в I чтении проект о сохранении порога выручки для перехода на НДС

Москва23 июн Вести.Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет на 2027 – 2029 годы прежний порог выручки малого бизнеса в 20 миллионов рублей, после превышения которого бизнес должен переходить с упрощенной системы налогообложения (УСН) на НДС.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Соответствующий законопроект затем разработала группа депутатов от "Единой России" и первый вице-спикер Совфед Владимир Якушев.

Во вторник Дума приняла проект в первом чтении.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 145 НК РФ, сохранив установленные на 2026 год пороговые значения доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС в размере 20 млн рублей указывается в пояснительной записке

Проект предполагает сохранение прежнего порога доходов на 2027-2029 годы и направлен на поддержку малого бизнеса, поддержание занятости и развитие конкуренции с учетом экономической и геополитической ситуации.