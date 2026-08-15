Талибы пригласили США обратно в Афганистан "Талибан" призвал США вернуть дипломатов в Афганистан

Москва15 авг Вести.Движение "Талибан" призывает Вашингтон вернуть своих дипломатов в посольство в Кабуле и инвестировать в Афганистан. Об этом заявил министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки в беседе с журналистами газеты The New York Times.

Министр считает, что США могли бы "вновь открыть свое посольство, сохранить дипломатическое присутствие и инвестировать" в добычу минералов, плотины и дороги Афганистана.

Мы считаем, что глава войны завершена, и отныне хотим отношений, основанных на взаимном уважении, и новой главы позитивного взаимодействия сказал Амир Хан Муттаки

При этом "Талибан" не желает, чтобы США восстанавливали свое военное присутствие в Афганистане, подчеркнул афганский дипломат.

В сентябре 2025 года издание The Wall Street Journal сообщала о переговорах администрации президента США Дональда Трампа с "Талибаном" о возвращении американских военнослужащих на военную базу Баграм.