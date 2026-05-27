Шойгу призвал Запад разморозить афганские активы и восстановить страну

Москва27 мая Вести.Западные страны должны разморозить заблокированные активы Афганистана и взять на себя восстановление страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Россия выступает против размещения военной инфраструктуры США и НАТО на территории Афганистана и соседних с ним государств под любым предлогом.

Страны Запада должны разморозить заблокированные афганские активы и в полной мере признать всю полноту ответственности за свое двадцатилетнее присутствие в Афганистане, и взять на себя все бремя постконфликтного восстановления страны сказал Шойгу на встрече с министром обороны Афганистана Мохаммадом Якубом в ходе Международного форума по безопасности

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что Россия заинтересована в единстве и независимости Афганистана. Москва также отмечает предпринимаемые афганской стороной меры по борьбе с терроризмом и наркопреступностью.

15 мая министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи заявил, что власти Афганистана прорабатывают возможность отправки группы трудовых мигрантов в Россию.