Москва28 мая Вести.Предпосылок для сворачивания российской военной базы в Армении нет. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе I Международного форума по безопасности.

Что касается российской базы, она живет, работает, действует, и мы пока не видим никаких предпосылок и угроз к тому, чтобы этой базы там не было подчеркнул он

Два дня назад, выступая на заседании комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шойгу отметил, что проблемы в сфере безопасности эффективнее решать совместно в рамках ОДКБ, однако в Армении этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.