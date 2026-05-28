Москва28 маяВести.Предпосылок для сворачивания российской военной базы в Армении нет. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе I Международного форума по безопасности.
Что касается российской базы, она живет, работает, действует, и мы пока не видим никаких предпосылок и угроз к тому, чтобы этой базы там не былоподчеркнул он
Два дня назад, выступая на заседании комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шойгу отметил, что проблемы в сфере безопасности эффективнее решать совместно в рамках ОДКБ, однако в Армении этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы.