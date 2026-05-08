Москва8 мая Вести.Ликвидация российской военной базы в Гюмри может привести к пересмотру всех отношений между РФ и Арменией. Об этом главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов заявил в интервью ИС "Вести".

Он высказал сомнение, что Россия ради сохранения этой базы начнет какую-то операцию против Армении.

Тут вообще возникает для нас уже вопрос в новых обстоятельствах, которые складываются отнюдь не только по причине политики [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна, а вообще объективно складываются другие [обстоятельства]: на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе, на территории бывшего Советского Союза. Если будет поставлено требование удаления базы и если Россия на это согласится, то это будет означать весь комплекс изменений. То есть пересмотр всех отношений с Арменией сказал Лукьянов

Ранее МИД РФ осудил предоставление площадки в Армении главе киевского режима Владимиру Зеленского для озвучивания угроз в адрес России.