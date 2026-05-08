Лукьянов заявил о пострадавшей репутации посредников в переговорах РФ и Украины Лукьянов: иранские события нанесли удар по репутации посредников РФ и Украины

Москва8 мая Вести.Иранские события нанесли серьезный удар по репутации посредников мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, воспринимать мирных посредников как честных брокеров стало невозможно.

Иранские события нанесли репутации посредников – конкретных посредников, тех людей, которые, собственно, с Ираном переговаривались и с Украиной, и с нами – довольно серьезный удар. То есть воспринимать их как честных брокеров стало как-то невозможно. Я думаю, ни Россия, ни Украина отказываться от переговоров официально не будут, но фактически идет реализация тех военных целей и стратегий, которые разработаны. высказал свою точку зрения Лукьянов

Также он отметил, что якобы переговорная позиция Европы вызывает недоумение.

Переговорщики от Европы – это вообще, мне кажется, в нынешней ситуации такой оксюморон, то есть некоторый абсурд. Когда они говорят [про] переговоры, они имеют в виду, что они приедут, изложат набор требований напрямую, и Россия их примет. Вот все. А это существенно отличается от американской позиции …, которая при всех ее проблемах и сложностях все-таки исходит из того, что должна быть какая-то взаимная договоренность добавил Лукьянов

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов продолжать выступать посредником в российско-украинских переговорах только при наличии реального прогресса.