Калашников считает, что РФ нужно прекратить отношения с Арменией в рамках ЕАЭС Калашников: РФ надо прекратить торговые отношения с Арменией в рамках ЕЭАС

Москва5 мая Вести.Странам – участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо прекратить торговые отношения с Арменией и не ждать ее интеграции с Европейским союзом. Такое мнение председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям соотечественниками Леонид Калашников высказал в интервью ИС "Вести".

Нам надо самим собрать Евразийский экономический союз: Беларусь, Казахстан, Россию – огромный рынок, который мы им предоставили; сказать: "До свидания, насильно мил не будешь". Неважно, что он [премьер-министр Армении Никол Пашинян] еще не подписал ничего с Европой. Нам не надо этого ждать сказал Калашников

Ранее Пашинян заявил, что Армения будет счастлива, если ее примут в Евросоюз. По его словам, проведение реформ для соответствия европейским стандартам – это промежуточная цель для страны.