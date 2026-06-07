Депутат дал совет, как РФ вести себя со странами ближнего зарубежья Депутат призвал РФ к эгоизму по отношению к странам ближнего зарубежья

Москва7 июн Вести.Государственная позиция РФ должна быть достаточно эгоистична в отношениях со странами ближнего зарубежья. Об этом председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Так парламентарий прокомментировал в том числе ситуацию в Армении, руководство которой выбирает между Европейским (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Я помню в Советском Союзе они все орали - Прибалтика, Украина, Армения, Карабах …, что Россия мешает им жить. Теперь прошло 30 с лишним лет, Россия опять им всем мешает жить. Мне неприятно этот факт приводить, но еще 10 лет назад мы давали помощь Армении, на которую покупались бесплатные завтраки для детей в школах, а у нас этого не было. У нас этого всего лишь три года назад мы смогли добиться. … И мы должны … понять, что наша государственная позиция в отношении, в том числе и ближнего зарубежья, мы его так теперь называем, должна быть достаточно эгоистична заявил Леонид Калашников

Ранее заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Россия пытается донести до Армении, что Евросоюз фактически стал военным объединением. По словам Оверчука, Москва обращала и продолжает обращать внимание Еревана на отношение ЕС к России, который открыто заявляет о своей враждебности.