Пашинян: если вопрос по Армении не решится, это станет началом конца ЕАЭС

Пашинян предрек начало конца ЕАЭС Пашинян: если вопрос по Армении не решится, это станет началом конца ЕАЭС

Москва29 июл Вести.Если вопрос с участием Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не решится вовремя, это может стать начало конца для объединения. Об этом журналистам заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По мнению главы армянского правительства, работа ЕАЭС в настоящий момент якобы парализована, а объединение "нормально не функционирует". По его словам, это проблема не Армении, а всего союза.

Если проблема быстро не решится вовремя, могу предположить, что это будет началом конца ЕАЭС сказал Пашинян

При этом премьер утверждает, что Ереван пока не планирует выходить из ЕАЭС.

Ранее президент России Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор. В ходе беседе российский лидер заявил среди прочего, что в Армении необходимо как можно скорее провести референдум по вопросам вступления республики в Европейский союз.