Пашиняна не беспокоит закон об использовании ВС России за границей

Москва14 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал принятый в России закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. Осуществляться это будет в контексте присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы.

По словам Пашиняна, у него нет обеспокоенности.

102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении заявил премьер-министр в разговоре с журналистами

Также Пашинян обратил внимание на то, что Армения никогда не будет конфликтовать с Россией.