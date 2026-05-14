Москва14 маяВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал принятый в России закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. Осуществляться это будет в контексте присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы.
По словам Пашиняна, у него нет обеспокоенности.
102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армениизаявил премьер-министр в разговоре с журналистами
Также Пашинян обратил внимание на то, что Армения никогда не будет конфликтовать с Россией.