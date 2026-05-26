Шойгу выразил сожаление из-за позиции Армении в сфере безопасности

Москва26 мая Вести.Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что попытки Армении найти защиту у непосредственного источника угрозы вызывают сожаление.

Выступая на заседании Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шойгу отметил, что существующие проблемы в сфере безопасности эффективнее решать совместно в рамках организации.

Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозы сказал Шойгу

Он уточнил, что подобные решения являются выбором руководства Армении и его ответственностью за будущее страны и народа.

Ранее в Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз.