Москва26 маяВести.Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что попытки Армении найти защиту у непосредственного источника угрозы вызывают сожаление.
Выступая на заседании Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шойгу отметил, что существующие проблемы в сфере безопасности эффективнее решать совместно в рамках организации.
Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угрозысказал Шойгу
Он уточнил, что подобные решения являются выбором руководства Армении и его ответственностью за будущее страны и народа.
Ранее в Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Армении в Евросоюз.