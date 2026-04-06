Москва6 апр Вести.Важно организовать встречу генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбека Масадыкова и руководства Армении. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с генсеком ОДКБ.

Белорусский лидер подчеркнул, что организации необходимо быть более корректной и аккуратной в работе с Арменией.

Если бы вы побывали там и поговорили и с премьер-министром, и с президентом, с секретарем Совета безопасности Армении, узнали их позицию на будущее, было бы неплохо сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА

По мнению президента Белоруссии, в настоящий момент в Армении сложилась непростая ситуация, связанная с работой в рамках ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение республики в ОДКБ является нереалистичным.