Афганистан изъявил желание отправить трудовых мигрантов в Россию

Москва15 мая Вести.Власти Афганистана прорабатывают возможность отправки группы трудовых мигрантов в Россию. Об этом заявил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.

В разговоре с ТАСС он отметил, что Кабул видит интерес со стороны Москвы по этому вопросу.

Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов. Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов сказал министр

Азизи уточнил, что единственное препятствие в этом процессе – языковой барьер, однако обе стороны прилагают усилия, чтобы преодолеть его.

Нуриддин Азизи возглавил делегацию из Афганистана на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", который проходит в Казани с 12 по 17 мая.

Ранее директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики Узбекистан (ИСМИ) Элдор Арипов назвал сотрудничество с Афганистаном выгодным для России.