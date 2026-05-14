Москва14 мая Вести.Согласно самым скромным оценкам, Запад заморозил около 590 млрд долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ирану, Ираку, КНДР, Ливии и Афганистану. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, нехватка финансовых ресурсов мешает нормализации хозяйственной жизни в Афганистане.