Москва14 маяВести.Согласно самым скромным оценкам, Запад заморозил около 590 млрд долларов, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ирану, Ираку, КНДР, Ливии и Афганистану. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, нехватка финансовых ресурсов мешает нормализации хозяйственной жизни в Афганистане.
Всего западниками заморожено порядка 590 миллиардов долларов. … Убежден, что все руководители государств сделают правильные выводы в отношении хранения национальных сбережений на Западесказал Сергей Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Бишкеке