Москва15 авг Вести.Франция, Германия и Великобритания готовятся создать собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта из опасений быть исключенными из данного процесса администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников.

По данным газеты, евродипломаты работают над форматом будущих переговоров, который позволил бы в первую очередь выступать со стороны стран Европы.

По словам пяти европейских чиновников, три европейские страны, опасаясь исключения со стороны президента Трампа из любых переговоров по прекращению российско-украинской войны, работают вместе, чтобы обеспечить Европе место за столом переговоров говорится в материале

Ведущая роль в выработке общей позиции принадлежит Парижу и Берлину. Лондон, где недавно произошла смена правительства, также ведет переговоры по этому вопросу, но делает это с большой осторожностью, опасаясь обострения отношений с Вашингтоном.

По словам собеседников NYT, урегулирование на Украине и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы полагаться на США. Европейские чиновники хотят быть уверены, что соглашение без их участия заключено не будет. Однако, по словам источников, в Европе ждут, что все переговоры с Россией будут проходить при посредничестве США.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев без внешнего участия не сможет гарантировать выполнение договоренностей, которые могли бы быть достигнуты в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.