ВС РФ поразили склады с имуществом ВСУ в порту Одесса

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в порту Одесса ВС РФ поразили склады с имуществом ВСУ в порту Одесса

Москва15 авг Вести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по инфраструктуре в порту Одесса, которая была использована боевиками киевского режима. Об этом сообщило Минобороны России.

Подразделения ВС РФ для поражения целей применили беспилотные летательные аппараты. Уточняется, что были поражены склады, на которых хранилось военное имущество, предназначенное для соединений ВСУ.

Ранее сообщалось, что в порту Одесса был поражен украинский патрульный катер. С его помощью ВСУ сопровождали корабли с военными грузами.