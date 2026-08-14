Москва14 авгВести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по портовой инфраструктуре на Украине. Были поражены объекты в портах Южный и Одесса. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты.
В порту Южный целью стал склад, на котором находились техника, имущество и вооружение боевиков киевского режима. В порту Одесса ВС РФ поразили резервуар с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для ВСУ.
Ранее также российские подразделения нанесли удар по инфраструктуре порта Измаил. Была повреждена железнодорожная станция, используемая боевиками киевского режима.