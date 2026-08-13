ВС РФ нанесли удары по портам Очаков и Одесса на Украине ВС РФ поразили патрульный катер и портовую инфраструктуру ВСУ

Москва13 авг Вести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по портам и судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что для поражения целей использовались беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие воздушного базирования.

В Николаевской области вблизи порта Очаков ВС РФ подбили патрульный катер ВСУ. Также удары были нанесены по инфраструктуре порта Одесса. Целями стали резервуары с горюче-смазочными материалами, а также оборудование для операций с грузами военного назначения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам в порту Измаил. Там были поражены места дислокации боевиков, а также местная инфраструктура, используемая в военных целях.