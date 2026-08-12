ВС РФ нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом в Одессе

ВС РФ нанесли удар по судну с грузом для ВСУ в Одессе ВС РФ нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом в Одессе

Москва12 авг Вести.Вооруженные силы России нанесли удар в Одессе по сухогрузу, на борту которого находилось военное имущество, сообщило Минобороны России в мессенджере MAX.

Кроме того, военные нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и объектами инфраструктуры, которые украинские боевики использовали в порту Черноморска, а также поразили украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области

В порту Одесса [были поражены] сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для Вооруженных сил Украины говорится в сообщении

Ранее ВС РФ нанесли удары по складам ГСМ и военного имущества в портах Одессы и Черноморска. Также в Одессе был поражен портовый перевалочный комплекс, который использовался в интересах ВСУ.