МО РФ: высокоточным оружием поражены склады ВСУ в портах Одессы и Черноморска

ВС РФ с земли и воздуха поразили склады ГСМ в портах Одессы и Черноморска МО РФ: высокоточным оружием поражены склады ВСУ в портах Одессы и Черноморска

Москва9 авг Вести.Российские военные с земли и воздуха поразили высокоточным оружием склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и военного имущества в портах Одессы и Черноморска в ночь на 9 августа, сообщили в Минобороны РФ.

В течение ночи 9 августа высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами поражены... склады горюче-смазочных материалов и военного имущества сказано в сообщении

В порту Одессы также был поражен портовый перевалочный комплекс. Портовая инфраструктура использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный заявил, что ВС РФ серьезно парализовали работу черноморских портов киевского режима.