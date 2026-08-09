Москва9 авгВести.Российские военные с земли и воздуха поразили высокоточным оружием склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и военного имущества в портах Одессы и Черноморска в ночь на 9 августа, сообщили в Минобороны РФ.
В течение ночи 9 августа высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами поражены... склады горюче-смазочных материалов и военного имуществасказано в сообщении
В порту Одессы также был поражен портовый перевалочный комплекс. Портовая инфраструктура использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее военный корреспондент, Герой России, член генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Поддубный заявил, что ВС РФ серьезно парализовали работу черноморских портов киевского режима.