Telegraph: беспилотники британского флота отправляли данные в Китай Telegraph: камеры британских беспилотников передавали данные в Китай

Москва10 авг Вести.Камеры беспилотников Королевского военно-морского флота, которыми пользовались силы специального назначения Великобритании, тайно передавали данные в Китай. Об этом сообщает издание Telegraph.

Беспилотные надводные аппараты K3 Scout, как подчеркивается, были поставлены оборонным подрядчиком Kraken Technology Group, который закупил камеры у стороннего поставщика.

Камеры на беспилотниках K3 Scout имели компоненты китайского производства, которые тайно передавали информацию говорится в материале

После обнаружения утечки данных Минобороны Великобритании отключило устройства от интернета. При этом в ведомстве отметили, что никакие важные сведения не оказались за границей.

Ранее газета The Financial Times написала, что производитель электронных компонентов для биометрических паспортов Великобритании и ряда европейских стран принадлежит группе инвесторов во главе с китайскими компаниями, которые были внесены в черный список Соединенных штатов.