NYT: в Китае собирают данные об иностранцах с помощью масштабной системы

В Китае собирают данные об иностранцах с помощью системы слежения NYT: в Китае собирают данные об иностранцах с помощью масштабной системы

Москва2 авг Вести.Китайские власти с помощью масштабной системы собирают и анализируют данные об иностранцах, проживающих или прибывающих в страну. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В публикации отмечается, что исследователь в области кибербезопасности и журналист из Амстердама Марк Хофер, специализирующийся на изучении методов слежки китайских властей за гражданами, обнаружил систему под названием "Динамическая платформа управления для зарубежного персонала".

Эта система была создана для полиции города Чжанцзякоу — места проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. В ее базу данных внесены сведения о 12 тысячах иностранцев из Тайваня (который Пекин считает своей территорией), Египта, Ирана, Израиля, Марокко, Пакистана и Судана. Помимо общих категорий граждан, программа отслеживает данные прибывших журналистов, студентов и лиц, помеченных как "ключевые".

В публикации интерфейс системы сравнивается с футуристическим управлением из фильма "Особое мнение" с Томом Крузом.

Также в статье подчеркивается связь этой платформы с пекинской компанией Origin Dynamic, которая является поставщиком робототехники, оборудования и услуг по видеонаблюдению для правоохранительных органов Китая.