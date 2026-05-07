Bloomberg: КНР будет доминировать в экономике за счет своих роботов-гуманоидов

Роботы-гуманоиды станут основой доминирования Китая в мире Bloomberg: КНР будет доминировать в экономике за счет своих роботов-гуманоидов

Москва7 мая Вести.Лидерство Китая в разработке роботов-гуманоидов будет главной движущей силой его доминирования в экономике. Такой вывод сделало агентство Bloomberg, изучив отчет крупнейшего в мире инвестиционного банка Morgan Stanley.

Банк считает, что Китай очень быстро стал лидером в робототехнике из-за грамотных и своевременных инвестиций в отрасль. К 2030 году КНР увеличит свою долю в мировом производстве антропоморфных роботов с сегодняшних 15% до 16,5%. Уже сейчас гуманоидные роботы трудятся в китайских технопарках, на заводах и университетах. При этом широкому внедрению новых разработок способствуют постоянно растущие государственные закупки роботов-гуманоидов.

Bloomberg отмечает, что Китай идет по проторенному пути, проверенному на рынке электромобилей - наращивает мощности по всей цепочке поставок человекоподобных роботов. Именно поэтому Китай выигрывает конкуренцию у таких сильных игроков, как США, Япония и Корея. Более того, они все чаще используют не собственные, а китайские компоненты для роботов-андроидов.

В марте 2026 года в КНР был опубликован план социально-экономического развития на 15-ю пятилетку (2026-2030), из которого следует, что практическое применение антропоморфных роботов, совмещенных с искусственным интеллектом, станет почти повсеместным.

В апреле 2026 года китайский робот-гуманоид пробежал международный полумарафон (21 км) в Пекине за 50 минут и 26 секунд, побив человеческий рекорд (56 минут 42 секунды). В соревнованиях участвовали более 100 команд, из них 95 - из Китая.