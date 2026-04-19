На полумарафоне в Китае бегунов потеснили роботы Участники полумарафона в Китае поделились эмоциями от забега с роботами

Москва19 апр Вести.В Китае робот-гуманоид "Молния" из команды "Король обезьян" побил рекорд человека, пробежав полумарафон за 50 минут и 26 секунд. В интервью ИС "Вести" эмоциями от соревнования с железными бегунами поделились спортсмены-люди.

По словам одной из спортсменок, такое соперничество придает ей сил.

Бежать рядом с ними - одно удовольствие! Проносится такой мимо тебя - и сразу настроение повышается и силы появляются! Роботы окрыляют рассказала она

По мнению другого участника забега, у людей рядом с ними нет шансов.

Сначала слышишь его звук, а потом - раз, и он неожиданно тебя обгоняет! Да так быстро, что даже сам Усейн Болт его наверняка бы не догнал - точно говорю рассказал бегун

Представитель команды робота-чемпиона рассказал о деталях подготовки.

Мы полноценно начали готовиться с прошлого года, усиливая конструкцию и надежность узлов. Учли и особенности строения тела выдающихся спортсменов, чтобы у робота обязательно были крепкие длинные ноги - 95 сантиметров. Еще одна важная деталь - особая система жидкого охлаждения сообщил он

Эксперты отметили прогресс за год с прошлого, первого робомарафона.