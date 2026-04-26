Кениец Саве первым в мире пробежал марафон меньше, чем за 2 часа Кенийский бегун Саве установил мировой рекорд на Лондонском марафоне

Москва26 апр Вести.Кенийский бегун Себастьян Саве одержал победу на Лондонском марафоне, показав исторический результат. Он преодолел дистанцию в 42 километра и 195 метров за 1 час 59 минут 30 секунд, став первым спортсменом, сумевшим пробежать марафон на этой дистанции быстрее двух часов.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал его соотечественнику Келвину Киптуму, который в октябре 2023 года на марафоне в Чикаго показал время 2 часа 35 секунд.

При этом другие призеры Лондонского марафона также продемонстрировали время, опережающее старый рекорд. Второе место занял Йомиф Кеджелча из Эфиопии с результатом 1 час 59 минут 41 секунда. Третьим финишировал Джейкоб Киплимо из Уганды – он показал время 2 часа 59 минут 28 секунд.

Ранее спринтер из Австралии Гоут Гоут побил юниорский рекорд Усэйна Болта на дистанции 200 м, державшийся 20 лет.