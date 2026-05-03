Москва3 мая Вести.Владимир Никитин победил в Казанском марафоне и установил новый рекорд России на дистанции 42 км 195 м. Об этом сообщает ТАСС.

33-летний бегун преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 9 секунд, превзойдя прежний рекорд, установленный 26 апреля Дмитрием Неделиным на соревнованиях в Дюссельдорфе (2:08.54).

До этого рекорд страны в беге на марафонскую дистанцию держался с 2007 года, когда Алексей Соколов показал результат 2 часа 9 минут 7 секунд по итогам забега в Дублине.

Никитину ... принадлежат национальные рекорды в беге на 10 км и в полумарафоне (21,1 км). Оба достижения он переписал в 2025 году сказано в публикации

Марафон в столице Татарстана проводится с 1 по 3 мая, в этом году он проходит в двенадцатый раз. Наряду с профессионалами в нем могут принимать участие любители из разных регионов России и других стран.