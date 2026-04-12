Большунов стал победителем марафона классическим стилем на ЧР в Апатитах

Москва12 апр Вести.Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в марафоне на 70 километров классическим стилем в рамках чемпионата России.

Спортсмен финишировал с результатом 2 часа 53 минуты 55,4 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, отстав от лидера на 1,4 секунды. Бронзовым призером стал Илья Семиков с отставанием в 2,2 секунды.

Гонка состоялась в Апатитах Мурманской области.

Мужской марафон стал заключительным соревнованием национального первенства. Большинство гонок чемпионата России прошло с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.

Александру Большунову 29 лет. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр, две победы в общем зачете Кубка мира и в многодневной гонке "Тур де Ски". Лыжник становился чемпионом мира в 2021 году, а также шесть раз – серебряным призером мировых первенств и один раз – бронзовым.

5 апреля Большунов также выиграл масс-старт на 10 километров в финале Кубка России.