Москва5 апр Вести.Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл масс-старт на 10 километров в финале Кубка России. Соревнование проходили в Кировске Мурманской области.

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км в гору за 28 минут 44,1 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание — 34,5 секунды). Третьим стал Денис Спицов (отставание — 40,9 секунды).

Большунову 29 лет. Он является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. На чемпионатах мира лыжник завоевывал золото, шесть раз становился серебряным призером и один раз - бронзовым. Также он дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и дважды - многодневную гонку "Тур де Ски".

Мужской масс-старт стал заключительным соревнованием в рамках финала Кубка России.

Ранее Большунов, также в рамках Кубка России, стал победителем гонки на дистанции 3 км свободным стилем с раздельным стартом. Соревнование проходило в Апатитах, спортсмен прошел дистанцию за 6 минут 24,5 секунды.