Якутянин установил рекорд РФ по суточному бегу, пробежав свыше 280 км за 24 часа

285,2 км за 24 часа пробежал якутянин, установив рекорд в РФ по суточному бегу Якутянин установил рекорд РФ по суточному бегу, пробежав свыше 280 км за 24 часа

Москва2 мая Вести.Чемпионом России по суточному бегу стал якутянин Александр Моедо. За 24 часа спортсмен пробежал 285,2 километра. О невероятном забеге сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в мессенджере MAX.

Моедо выполнил норматив мастера спорта международного класса. Глава региона отметил, что вся Якутия гордится земляком.

Особая гордость видеть, что Александр финиширует с флагом Якутии. От всей души поздравляю Александра Моедо, его тренеров, родных, Федерацию лёгкой атлетики и всех, кто поддерживал нашу сборную отмечается в сообщении

На сайте организаторов – клуба "Парсек" отмечается, что второе место занял москвич Ильдар Камалетдинов, пробежав 280 км. На третьем месте оказался Дмитрий Климов из Карелии. Его дистанция составляет 274,8 км.