Москва2 маяВести.Чемпионом России по суточному бегу стал якутянин Александр Моедо. За 24 часа спортсмен пробежал 285,2 километра. О невероятном забеге сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в мессенджере MAX.
Моедо выполнил норматив мастера спорта международного класса. Глава региона отметил, что вся Якутия гордится земляком.
Особая гордость видеть, что Александр финиширует с флагом Якутии. От всей души поздравляю Александра Моедо, его тренеров, родных, Федерацию лёгкой атлетики и всех, кто поддерживал нашу сборнуюотмечается в сообщении
На сайте организаторов – клуба "Парсек" отмечается, что второе место занял москвич Ильдар Камалетдинов, пробежав 280 км. На третьем месте оказался Дмитрий Климов из Карелии. Его дистанция составляет 274,8 км.