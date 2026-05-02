Футболист Смертин в день 51-летия пробежал 208 км в 24-часовом марафоне

Смертин в день рождения пробежал 208 км в 24-часовом марафоне Футболист Смертин в день 51-летия пробежал 208 км в 24-часовом марафоне

Москва2 мая Вести.Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу, преодолев 208 км. Забег прошел в Москве 1-2 мая.

В пятницу, 1 мая, Смертин отмечал 51-летие. В своем Telegram-канале он писал, что собирается провести 24-часовой забег по кругу. В итоге экс-футболист преодолел 520 кругов, а общая дистанция составила 208 км. Таким образом он стал 25-м среди 61 участника.

Победу в соревнованиях одержал Александр Моедо, показавший результат 285,2 км. 35-й Московский сверхмарафон "Сутки бегом" проходил на стадионе "Первомайский". В суточном беге нет фиксированной дистанции: участники бегут 24 часа, а итог подводится по пройденным километрам.

В январе Смертин победил в своей возрастной категории на экстремальном марафоне "Полюс холода" в Оймяконе (Якутия), где 50-километровую дистанцию он преодолел при температуре минус 41 градус за 4 часа 45 минут. В 2025 году он также пробежал ультрамарафон в Сахаре длиной 252 км.

За карьеру Смертин выступал за барнаульское "Динамо", "Зарю" из Ленинск-Кузнецкого, элистинский "Уралан", московские "Локомотив" и "Динамо", французский "Бордо", английские "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм". В составе "Локомотива" он стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны, а с "Челси" выиграл АПЛ и Кубок лиги. За сборную России полузащитник провел 55 матчей.