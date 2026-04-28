Москва28 апр Вести.Футбол – это не только спортивный, но и социальный феномен. Об этом заявил ИС "Вести" директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС), бывший капитан национальной сборной Алексей Смертин.

Он отметил, что футбол может выступать в качестве инструмента социализации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На мой взгляд, футбол - это не только спортивный, но и социальный феномен... Социальную ответственность здесь я бы расшифровал так: работа и вовлечение людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в футбол, их социализация через любимое дело, через футбольный мяч. И мне кажется, здесь, по сути дела, я использую тот инструмент, который наработал, метанавык, который сформировал, будучи футболистом. То есть моя задача - сделать все для того, чтобы они играли. И это, на мой взгляд, очень крутая история. И вот в этом и заключается футбол, как социальный феномен заявил Смертин

Он также выразил мнение, что игроков уровня Валерия Карпина и Александра Мостового в нынешней сборной России по футболу нет.