Москва28 апр Вести.Экс-капитан сборной России, а ныне директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин заявил ИС "Вести", что принял решение завершить карьеру футболиста, когда понял, что не получает удовольствия от тренировочного процесса.

По его словам, он поймал себя на этой мысли на тренировочном поле английского футбольного клуба "Фулхэм".

Я разлюбил и закончил играть в футбол по той причине, что тренировочный процесс, как рутина, перестал мне нравиться... Когда я, будучи игроком "Фулхэма", выходил на тренировочное поле, то понимал, что мне уже не хочется играть. В какой-то момент я осознал, что не хочу. Да, я могу. Да, наверное, должен. Опять же - кому? То есть это не национальная сборная России, это клуб, где ты играешь по контракту, тем более не в своей стране. Но вот я не хочу больше поделился Смертин

Он считает, что честно поступил по отношению к "Его Величеству Футболу".

Посчитал, что все, я разлюбил его, не хочу больше в него играть и я заканчиваю. И закончил как раз игроком лондонского футбола отметил Смертин

Он также заявил, что игроков уровня Валерия Карпина и Александра Мостового в нынешней сборной России по футболу нет.