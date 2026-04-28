Смертин: в сборной РФ нет игроков уровня Карпина и Мостового

Смертин считает, что в сборной РФ нет игроков уровня Карпина и Мостового Смертин: в сборной РФ нет игроков уровня Карпина и Мостового

Москва28 апр Вести.Игроков уровня Валерия Карпина и Александра Мостового в нынешней сборной России по футболу нет. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС), бывший капитан национальной сборной Алексей Смертин.

Он отметил, что оба спортсмена доказали свое мастерство, как в отечественном футболе, так и в европейском.

И Карпин, и Мостовой, они играли в сильной испанской лиге, были лидерами... Конечно, таких игроков, на мой взгляд, сейчас нет в российской сборной. Ну, объективно, такого уровня сказал Смертин

Он также особо выделил бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина, которого назвал своим "номером один". И отметил, что уровень вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова соответствует стандартам европейского футбола.