Президент РФС Дюков: пример Сафонова вдохновит многих молодых футболистов Дюков: Сафонов показал, что игрок из РПЛ может покорять вершины мирового футбола

Москва31 мая Вести.Российский голкипер французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов показал, что выросший в российском чемпионате (в Российской премьер-лиге - РПЛ) игрок может покорять главные футбольные вершины. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Он выразил уверенность, что Сафонов не собирается останавливаться на достигнутом.

Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе приводит слова Дюкова Telegram-канал РФС

Накануне "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский "Арсенал". Парижане второй год подряд стали победителями турнира.

Сафонов стал первым российским футболистом в истории, дважды выигрывавшим Лигу чемпионов.