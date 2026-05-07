Сафонов стал первым футболистом из России, дважды вышедшим в финал ЛЧ

Российский вратарь ПСЖ Сафонов сумел дважды выйти в финал Лиги чемпионов Сафонов стал первым футболистом из России, дважды вышедшим в финал ЛЧ

Москва7 мая Вести.Вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось дважды выйти в финал Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном матче ПСЖ сыграл вничью с немецкой "Баварией" (1:1). В первой встрече ПСЖ одержал победу над соперником со счетом 5:4.

В финале ПСЖ сразится с английским "Арсеналом". Решающая встреча между командами пройдет 30 мая.

Между тем Сафонов не включен в список претендентов на награду лучшему вратарю сезона Лиги 1. По данным телеканала RMC Sport, это произошло по причине недостаточного количества проведенных матчей. Для попадания в список номинантов нужно провести не менее 15 матчей в Лиге 1 к 24 апреля. Сафонов к тому времени сыграл 12 матчей и не получил права претендовать на награду.