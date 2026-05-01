Москва1 мая Вести.Российский вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не был включен в число претендентов на награду лучшему вратарю сезона Лиги 1 из-за недостаточного количества проведенных матчей.

Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

По информации издания, для попадания в число номинантов необходимо было провести не менее пятнадцати матчей в Лиге 1 к 24 апреля, после 30-го тура. На тот момент Сафонов сыграл двенадцать матчей и потому не имел права претендовать на награду.

Отмечается, что кандидатами на звание лучшего вратаря Лиги 1 стали Доминик Грейф из "Лиона", Эрве Коффи из "Анже", Майк Пендерс из "Страсбура", Робен Риссер из "Ланса" и Брис Самба из "Ренна".

Ранее Сафонов, защищавший ворота парижан в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", впервые за один матч пропустил больше трех голов.