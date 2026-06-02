Матвей Сафонов отказался от вечеринки в честь победы "ПСЖ" в Лиге Чемпионов Сафонов пропустил вечеринку в честь победы "ПСЖ" в Лиге Чемпионов

Москва2 июн Вести.Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов рассказал, что решил пропустить вечеринку в честь победы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом вратарь сообщил в своем Telegram-канале.

Празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов. Дальше было вручение кубка... После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка рассказал Сафонов

По его словам, событие получилось масштабным, поскольку помимо команды и персонала на ужине были друзья, знакомые и родственники сотрудников.

Саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча... Именно на этом для меня закончился день финала пояснил голкипер

Как сообщалось ранее, в финальном матче Лиги Чемпионов "ПСЖ" в серии пенальти обыграл английский "Арсенал" и во второй раз подряд завоевал трофей.